Eindelijk een regering: West-Vlaamse politici reageren

Melissa Depraetere: "Sociaal akkoord"

Kamerlid Melissa Depraetere uit Stasegem merkt op dat haar partij Sp.a een aantal trofeeën heeft binnengehaald. ”Voor ons was het heel belangrijk dat er een aantal sociale accenten zouden instaan. We hebben het dan over een minimumpensioen van 1500 euro, over betere lonen en heel veel investeringen in de gezondheidszorg. Dat gaat zowel over meer jobs als over betere werkomstandigheden, en een lagere factuur voor de patiënt." (lees verder onder de foto)



"Daar komen ook nog veiligheid bij, meer blauw op straat, en het klimaat. Dat zorgt ervoor dat het een sociaal regeerakkoord is, waarbij we kunnen doen waar de mensen recht op hebben.”

Franky Demon: "Opening naar oplossing voor MUG-heli"

CD&V-Kamerlid Franky Demon uit Brugge noemt het een zeer sociaal akkoord. En hij ziet ook mogelijkheden op weg naar een structurele financiering van de MUG-heli: "In het regeerakkoord is ook een tekst opgenomen rond de dringende medische hulpverlening. Dat moet het pad effenen voor de MUG-helikopter." Het team moet elk jaar op zoek naar steun om het budget rond te krijgen.

Wouter De Vriendt: "Partij beslist mee over ministers"

Groen-kamerlid Wouter De Vriendt uit Oostende noemt het akkoord het resultaat van hard werken. "Wie voor onze partij in de regering gaat zetelen is nog niet duidelijk. Zal ik minister worden? Het is toch aan de partijleden zelf die daar vanavond mee over mogen beslissen."

Wouter Vermeersch: "Zoveelste bewijs dat Open VLD voor postjes gaat"

Wouter Vermeersch uit Kortrijk trekt van leer tegen zijn huidige burgemeester Vincent Van Quickenborne: hij wordt genoemd als minister bij Open VLD."Als hij het doet, pleegt hij ongelofelijke woordbreuk, de zoveelste keer. Het zou zijn geloofwaardigheid aantasten. Hij beloofde ook dat Open VLD zou opschuiven naar rechts maar nu vormt hij de meest linkse en anti-Vlaamse regering ooit. En er moesten ook evenveel mannen als vrouwen in de regering zetelen. Als De Croo premier wordt, en hij minister, schiet er voor Open VLD enkel nog een functie van staatssecretaris over voor een vrouw."