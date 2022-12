"Eindelijk": In 2023 lang verwachte studie doortrekking R8

Het ligt al tientallen jaren op tafel, en, misschien is het nu zover. Met een studie is de doortrekking van de R8 van Kortrijk alvast weer een stap dichter bij een uitvoering ervan. De studie staat volgend jaar gepland. "Eindelijk," zeggen de burgemeesters van Kuurne en Kortrijk.

De voorbije jaren gebeurden er al heel wat zware ongevallen in het ontbrekende deel van de Ringlaan.

“Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in de loop van 2023 een studie opstarten over de doortrekking van de R8 op de grens van Kuurne met Kortrijk. Een belangrijk dossier om de verkeersveiligheid in de regio te verhogen," zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

In de studie wordt er onderzocht wat de opties zijn voor het doortrekken van de R8. De lengte van het traject is 1,7 km lang tussen de kruispunten van de Ringlaan met de Heirweg en de Ringlaan met de Kuurnsesteenweg/Kortrijksestraat. “Er wordt onder meer onderzocht welke wegen niet meer rechtstreeks moeten aantakken op de R8. Bedoeling is om het doorgaand en het lokaal verkeer van elkaar te scheiden en zo de doorstroming op de R8 en de verkeersveiligheid op de parallelwegen te verhogen. We onderzoeken dan ook meteen hoe die parallelwegen ingericht kunnen worden naargelang hun lokale functie. Dat betekent dat er gekeken wordt richting actieve weggebruikers, hoe zij een comfortabele en veilige plaats krijgen op deze wegen”, zegt minister Peeters.

Daarom worden volgende zaken onderzocht in de studie:

• Hoe en waar de aantakking gebeurt van de parallelwegen op de nieuwe R8

• Hoe de kruisende wegen met de R8 ongelijkgronds gemaakt kunnen worden

• Hoe de parallelwegen (die nu de functie van de R8 hebben), de fietspaden en de voetpaden aangepast kunnen worden voor het meer lokale verkeer

Schot in de zaak

Françis Benoit, burgemeester Kuurne: “Er komt dankzij minister Lydia Peeters schot in de zaak van de R8. Voor onze gemeente maar ook regio is deze doorsteek heel belangrijk. Reeds tientallen jaren is deze overgang een noodzaak. Ik ben ervan overtuigd dat het niet alleen de verkeersveiligheid ten goede brengt maar ook een betere branding voor het commerciële hart aan de R8. Evenals een betere ontsluiting voor het bedrijvenpark.”



Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk: "Ook in Kortrijk zijn we heel tevreden dat een minister eindelijk de zwarte kruispunten in onze regio aanpakt. De werken voor een veiligere aansluiting tussen de R8 en A19 zijn intussen bezig. Maar ook het traject tussen de Heirweg en Kortrijksestraat kan nog veel veiliger. De doortrekking van de R8 moet zulke levensgevaarlijke situaties voorkomen.”



Het bestek voor de studie wordt in het voorjaar van 2023 in de markt geplaatst waarna er zo snel mogelijk een kandidaat geselecteerd zal worden om de studie uit te voeren. De uitvoeringstermijn van de studie wordt geraamd op 3 jaar, na gunning.

