Eindejaarsvuurwerk in Oostende afgelast

Wie toch naar Oostende afzakt kan toch genieten van de andere eindejaarsactiviteiten, die wel zullen plaatsvinden. Kursaal Oostende maakt zich op voor een memorabele avond met NYE Deluxe en ook de Oostendse Langestraat is klaar voor een feestavond.

Stad Oostende koos dit jaar voor een geluidsarm eindejaarsvuurwerk op het Groot Strand, maar besliste zaterdagochtend om het vuurwerk te annuleren. De kwaliteit van de show kwam in het gedrang door de voorspelde windstoten tot 60 kilometer per uur en de kans op neerslag. "Dit is geen ideaal scenario om een veilig eindejaarsvuurwerk af te schieten", klinkt het. Tijdens de eindejaarsperiode is het in Oostende trouwens verboden om zelf vuurwerk af te steken. De lokale politie van Oostende zal de situatie op het terrein opvolgen en indien nodig optreden bij eventuele overtredingen.



In Brugge kan je ook terecht voor een nieuwsjaarfeest, maar of het vuurwerk daar kan doorgaan wordt om 20u beslist.

Ook de Hulpverleningszone Fluvia van Zuid-Wes-Vlaanderen roept op via Facebook om geen vuurwerk te gebruiken: