Eindejaarsfeesten veelbelovend voor traiteurs

De grote toestroom aan bestellingen voor Kerst en Nieuwjaar moet nog op gang komen, maar de eindejaarsperiode ziet er nu al veelbelovend uit voor traiteurs en slagers. Traiteur Dugardeyn in Roeselare ziet voornamelijk kleinere bestellingen binnenlopen. Door het hoge risico op besmetting is iedereen toch voorzichtig om veel familie of grootouders uit te nodigen. Bestellingen voor grote groepen van dertig veertig feestvierders zoals voor de pandemie zitten er niet meer. Opvallend is wel dat de mensen royaal zijn bij hun bestelling. Het mag duidelijk iets meer zijn dan andere eindejaarsfeesten.