Eind volgend jaar al eerste woningen op oude ziekenhuissite Oostende

Er is eindelijk zicht op een nieuwe toekomst voor de site van het vroegere Sint-Jozefziekenhuis in Oostende. Er komen woningen en groen.

In het leegstaande ziekenhuis is de voorbije tijd geregeld ingebroken. Beelden daarvan doken ook op via sociale media. Maar nu is er een concreet plan. Er komen 185 wooneenheden, op zowat de helft van de site. De rest wordt groene ruimte, die voor iedereen toegankelijk zal zijn. Dat zal vijftig miljoen euro kosten, maar het Westerkwartier krijgt daarmee een serieuze opwaardering. (lees verder onder de video)