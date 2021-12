Eigenaars van safehouses ontkennen betrokkenheid bij mensensmokkel

In de zaak van de 39 dode Vietnamezen in een koelwagen hebben de eigenaars van de safehouses in Anderlecht de vrijspraak gevraagd. Sinds gisteren is in de correctionele rechtbank van Brugge het proces gestart.

De koelwagen met migranten vertrok vanuit de haven van Zeebrugge naar het Engelse Essex. De inzittenden overleefden de mensensmokkeloperatie niet. De advocaten van de eigenaars van de safehouses legden uit dat ze niet wisten dat de panden gebruikt werden om slachtoffers van mensensmokkel tijdelijk in onder te brengen. Ook woensdag hadden alle beklaagden in de Brugse correctionele rechtbank al de vrijspraak gevraagd.

N. Thai Cuc (56) riskeert drie jaar gevangenisstraf als eigenaar van een safehouse in de Gespstraat in Anderlecht. Meester Johan Heymans legde uit dat zijn cliënt eigenlijk via zijn vrouw met een medebeklaagde in contact kwam. Het appartement werd uiteindelijk verhuurd voor 600 euro in de maand, geen abnormaal gedrag. "Zijn appartementen waren altijd verhuurd, waarom zou hij dat enorm risico dan nemen?" N. zou ook nooit verhuurd hebben aan spilfiguur Vo Van Hong of andere mensen zonder papieren.

Risico op celstraffen

Voor de eigenaar van het safehouse in de Ninoofsesteenweg werd woensdag zelfs vijf jaar cel gevraagd. T. Quy Phong (66) kwam volgens meester Nadia Lorenzetti al in 1981 naar België en beschikt over een blanco strafblad. "Het is pas na een aantal maanden dat hij begrepen heeft dat Hong als huurder niet beschikte over de juiste documenten." De verdediging benadrukte dat niemand ooit aan T. vertelde dat er mogelijk louche zaken gebeurden in zijn pand. Ondergeschikt vroeg meester Lorenzetti zoals de meeste andere advocaten om een mildere straf met uitstel.

Ook zijn zoon Dang Khoa (28), die een jaar cel riskeert, vroeg over de ganse lijn de vrijspraak. Volgens zijn advocaat Filip Mertens ging hij op vraag van zijn vader soms het huurgeld ophalen. T. voerde soms ook klusjes uit in het appartement. "Wat had hij moeten doen? Klacht indienen tegen zijn vader? Hij was niet op de hoogte van criminele feiten", klonk het.

B. Trung Tin (40) hangt 18 maanden cel boven het hoofd voor zijn aandeel in de zaak. Bij de beklaagde werden drie mensen zonder papieren aangetroffen, maar het zou gaan om familieleden van zijn echtgenote. "Hij heeft meermaals verklaard dat hij daar geen geld voor kreeg. Het was telkens met goede bedoelingen", aldus meester Gregory Everaert. B. zou ook simkaarten doorgespeeld hebben aan andere betrokkenen. Volgens de verdediging deed hij dat omdat hij thuis als enige de Franse taal machtig was.

De rechtbank doet een uitspraak op 19 januari.

