Eigenaars motorhomes met handen in het haar

Naast de tweedeverblijvers en de liefhebbers van de horeca zitten ook eigenaars van motorhomes of campers met de handen in het haar.

Voor zij die er op uit willen met een zogenoemde mobilhome is er geen enkele datum om naar uit te kijken. Strikt genomen mogen ze niet op vakantie vertrekken door de coronamaatregelen. Nochtans noemen de virologen het reizen met een motorhome meer dan veilig.

Ook bij Urbano in Oostende, marktleider in de campersector, hebben ze het gehad met de onzekerheid. Paul Dendooven, Urbano Oostende: “Laat ons zeggen dat er nationaal onbegrip is. Motorhomes zijn net zoals tweedeverblijven mog altijd opgenomen in de veiligheidsmaatgelen. Gisteren zei Marc Van Ranst nog: Het is uw eigen bubbel, eigen sanitair, eigen keuken en bed. Waarom dat dit niet vrijgegeven wordt. Dat begrijpt niemand.”

In Nederland zijn een reeks campings al open. Het is in ons land nog wachten op een opheffing van het verbod en niemand weet wanneer dat er komt. Ook voor de kust is motorhometoerisme trouwens belangrijk.