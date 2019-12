Eigenaar paarse Porsche vrijgesproken voor driften aan Poco Loco

Voor driften aan het station in Roeselare krijgt de eigenaar van de paarse Porsche wel drie maanden rijverbod en een boete van 2000 euro. Daar spreken de politiecamerabeelden voor zich. Op die beelden was ook een BMW te zien die samen met de Porsche aan het driften was. Die bestuurder krijgt ook drie maanden rijverbod, maar de helft daarvan is met uitstel. Hij krijgt een boete van 1600 euro. De jongeman van 22 toonde schuldinzicht.

