In Budascoop Kortrijk zijn gisteravond de eerste twee afleveringen van dat nieuwe seizoen getoond. Het was het Streekfonds West-Vlaanderen dat zich inzet voor maatschappelijk kwetsbare jongeren die de avant-première wist te regelen, de opbrengst gaat naar het goeie doel. Ook een deel van de cast, vooral West-Vlamingen, was aanwezig in Kortrijk.