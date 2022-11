Eggerickx behaalt brons op WK Cable Wakeboard

Met zekerheid op de derde plaats mocht Louis zijn tweede run inzetten. Opnieuw zette hij een mooie prestatie neer, maar hij kwam net te kort om de tweede plaats te kunnen bemachtigen. Louis is lid van Lakeside Paradise in Knokke Heist.

Het Belgian Cablewakeboardteam is met 6 deelnemers vertrokken naar het WK. Naast Louis verdedigde ook Lowa Vancutsem ons land. Zij behaalde een gouden medaille in de reeks "Wakeboard Girls U14'. Ook Ike Vanleenhove behaalde een plaats in de halve finales, wat voor hem jammer genoeg wel het eindpunt was.