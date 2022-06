"Egels sterven door robotmaaiers" - Kortrijks raadslid Groen vraagt verbod

Een raadslid van Groen heeft op de gemeenteraad in Kortrijk een verbod gevraagd op het gebruik van maairobots 's nachts. Veel egels raken namelijk ernstig gewond of sterven door de messen. Het stadsbestuur belooft om te sensibiliseren.

Raadslid Cathy Matthieu ontfermt zich over zeven baby-egels. Een ervan nam ze zelfs mee naar de gemeenteraad. Ze moest die voederen omdat de mama er niet meer is. En dat doet ze om de drie uur.

"Ze worden opgegeten door maden"

De kleine coconut woog nog geen 24 gram toen het Vlaams Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Beernem Cathy inschakelde. Hij weegt nu meer dan 80 gram. De grote vijand van de diertjes zijn robotmaaiers, al zeggen veel fabrikanten diervriendelijke exemplaren te hebben.

"Door die maairobots krijgen de egels wonden. In die wonden komen maden. Ze worden levend opgegeten door de maden ofwel krijgen ze difterie, dat is een egelziekte die zich ontwikkelt in de wonde", legt Cathy uit.

Ze vraagt dan ook om een verbod op de robots 's nachts. Het stadsbestuur zal nu een bewustmakingscampagne lanceren, een verbod ligt moeilijk omdat handhaving niet evident is.