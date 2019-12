Eeuwelingkoppel verjaart op Nieuwjaar

Het zijn twee eeuwelingen uit Zwevegem, wellicht het oudste echtpaar van het land. Morgen worden Alma en Noël door de gemeente gehuldigd, maar wij gingen vandaag als eens langs in het woonzorgcentrum, waar ze verblijven.

Noël was soldaat tijdens de tweede wereldoorlog. Het was een moeilijke tijd, maar ze besloten om toch te trouwen en ze zijn nog altijd samen. Van 18 september 1943. Alma en Noël hebben elkaar leren kennen op het bal van de oud-strijders. Zij hebben twee zonen en een dochter. Zij groeiden op in een warm nest, zo zeggen ze. En vandaag zorgen zij op hun beurt voor hun ouders, die in het woonzorgcentrum Sint-Amand in Zwevegem wonen.