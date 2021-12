Eeuweling José is oudste nog levende ex-speler van Club Brugge

José Reynaert uit Beernem is vandaag 100 geworden. Hij is de oudste nog levende voetballer die ooit in de eerste ploeg van Club Brugge heeft gespeeld.

Jose speelt tegenwoordig vooral krulbol. Maar eind de jaren '30 speelde hij samen met zijn broers in Beernem. Het is daar dat Club Brugge hem wegkaapte. "Ze hadden gehoord van de Reynaerts. En ze kwamen kijken voor mijn broer. Mijn oudere broer. Maar het is veranderd. Ik heb een contract getekend."

Nog altijd fan

José speelde tot 1947 bij Brugge. Hij is nog altijd fan en volgt de matchen in de media. Ik lijk nog het meest op Vormer, zegt hij. "Min of meer. Dat is toch ook een aanhouder, een doorbijter ook. En het is een faire speler." (lees verder onder de foto)

José kreeg voor zijn 100 lentes van Club Brugge een speciale shirt. Hij zal vanavond duimen voor zijn Club die tegen PSG speelt, maar het zal moeilijk zijn, zegt hij." Het is in Frankrijk zeker? 2-0."