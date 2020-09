Eerstelijnszone Westhoek roept op: Hou noodnummers vrij voor noodoproepen!

Terugkerende vakantiegangers uit het buitenland en de heropstart van lagere en middelbare scholen zorgt voor een voorspelde piek aan besmettingen, ook in de Westhoek. Burgers zijn daardoor ongerust, en doen heel wat informatieve telefoontjes naar de noodnummers 112 en 1733.

De lokale besturen van de eerstelijnszone Westhoek (Heuvelland, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke) doen daarom een oproep om noodnummers vrij te houden voor noodgevallen.

Emmily Talpe, burgemeester van Ieper en vertegenwoordiger van de lokale besturen in het COVID19-team van eerstelijnszone Westhoek licht toe: "Als onze inwoners een antwoord willen op informatieve vragen rond afnemen van testen, quarantainemaatregelen… raden we hen aan om de eigen huisarts te contacteren tijdens de werkweek, of tussen 9u en 17u te bellen naar de corona-infolijn op het gratis nummer 0800 14 689. Voor algemene informatie over COVID19 kan ook de website www.info-coronavirus.be geraadpleegd worden"