Eerstejaarsstudenten krijgen prioriteit in code Oranje

Het hoger onderwijs in Vlaanderen schakelt uiterlijk tegen de herfstvakantie naar code Oranje, met extra aandacht voor de eerstejaarsstudenten. Dat laat het kabinet-Weyts weten in een persbericht.

Tegen de herfstvakantie schakelt het hoger onderwijs in Vlaanderen volledig over naar code Oranje, maar voor eerstejaarsstudenten is er extra aandacht. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. De bezettingsgraad in auditoria wordt beperkt tot 1 op 5, maar voor eerstejaarsstudenten blijft bezettingsgraad 1 op 2 mogelijk met mondmaskers.

De onderwijsinstellingen zullen ook maximaal veilige studieplekken aanbieden voor studenten die pendelen. Het staat instellingen echter vrij om strengere maatregelen te nemen. “Het hoger onderwijs kan prioriteit geven aan de eerstejaars”, zegt Weyts. “Laat deze kwetsbare groep nu niet vereenzamen achter een scherm thuis of op kot”.