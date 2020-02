Eerste zware voorjaarsstorm op komst

Het ziet ernaar uit dat we zondagmiddag stormachtig weer zullen krijgen.

Dan bereikt de storm Ciara onze streken en daarbij zouden windsnelheden tot 100 kilometer per uur of een stuk meer worden gehaald. We krijgen ook perioden met intense regen en er staat hoogtij. Die combinatie zou wel eens een gevaarlijke cocktail kunnen opleveren.

Volgens onze weerman Geert Naessens voorspellen verschillende weermodellen rukwinden, sommige zelfs tot 140 km. per uur. Niet alleen aan de kust, maar ook in het binnenland gaat het hard waaien. De stad Oostende laat alvast weten dat de strekdammen zondag afgesloten zullen zijn voor het publiek.

Het wordt weliswaar afwachten of de storm zo zwaar zal uithalen. Dat moet de komende dagen duidelijk worden.

