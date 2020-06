Federaal Minister voor Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) kondigde gisteren het eerste Zorgcentrum na Seksueel Geweld in West-Vlaanderen aan. De verwachting is dat het centrum 800 à 1000 slachtoffers van seksueel geweld per jaar zal kunnen helpen.

Sinds 2017 bestaan er in België drie Zorgcentra na Seksueel Geweld. Het gaat om centra die verbonden zijn aan ziekenhuizen en alle diensten aanbieden voor slachtoffers van seksueel geweld. Slachtoffers kunnen er terecht voor medisch en forensisch onderzoek, traumaverwerking, advies, en indien het slachtoffer dit wenst ook bijstand van politie en parket. Naast medisch personeel werken de centra samen met zedeninspecteurs van de politiediensten, de parketmagistraat verbonden aan de Zorgcentra, en met een door het parket aangesteld DNA-lab.

Eerste in West-Vlaanderen

Om aan die groeiende noden te voorzien, maakte minister Nathalie Muylle vorig jaar 6 miljoen euro om de drie bestaande centra uit te breiden en drie nieuwe centra op te richten in Charleroi, Antwerpen en Leuven. Minister Muylle gaat nu nog een stap verder en zorgt voor de oprichting van nog eens vier Zorgcentra in West-Vlaanderen, Limburg, Namen en Luxemburg. Dat moet ervoor zorgen dat slachtoffers van seksueel geweld over het hele land toegang hebben tot de best mogelijke hulp. Experts benadrukten de afgelopen jaren altijd al het belang daarvan. Dat slachtoffers dichtbij huis geholpen kunnen worden, verhoogt de kans dat slachtoffers die hulp ook effectief opzoeken.

Tegen 2023 zal het centrum volledig operationeel zijn en zal rechtsreeks worden samengewerkt met alle politiezones in het gerechtelijk arrondissement. De verwachting is dat het centrum in West-Vlaanderen 800 à 1000 slachtoffers van seksueel geweld per jaar zal kunnen begeleiden.