Eerste zomerschool in De Panne schot in de roos

De eerste editie van de zomerschool in De Panne is meteen een voltreffer.

Net als in heel wat andere steden en gemeenten kunnen leerlingen er een stuk van hun leerachterstand door corona wegwerken. In De Panne gebeurt dat elke donderdag en vrijdag met lessen, maar ook met leuke activiteiten. Per dag komen er 40 kinderen langs. Heel wat kinderen hebben een thuissituatie waar niet enkel Nederlands gesproken wordt. Via de zomerschool blijven ze bij.