Eerste windturbine Seamade geplaatst

Gisteren deelde offshore windbedrijf Otary een video waarop te zien is hoe de eerste windturbine van het park Seamade gebouwd werd. Na deze volgen er nog zo'n 57 turbines. Het Seamade offshore windmolenpark ligt op zo'n 50km voor de Belgische kust. Het park zelf wordt gebouwd op de Thorntonbank. Wellicht wordt er nog tot na de zomer gebouwd om het laatste windmolenpark rond de Thorntonbank af te werken.

Touchdown! First Wind Turbine Generator installed at Seamade OWF - 57 to go. Keep up the good work DEME and SGRE!!#SeaMade #Otary #DEMEGroup #SGRE pic.twitter.com/oZ3XMJrBbN

— Otary (@Otary14) June 20, 2020