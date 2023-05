Eerste windmolenparken straks vervangen: zo wil ons land ontmanteling aanpakken

Ons land heeft een visie klaar over hoe ze ontmanteling van windmolenparken op zee gaat aanpakken en hoe ze de aquacultuur in de Noordzee wil gaan ontwikkelen.

Vijftien jaar geleden is het eerste Belgische windmolenpark gebouwd. De ontmanteling van de eerste generatie windmolens komt dus dichterbij. Voor het eerst zal dan een volledig windmolenpark op zee worden vernieuwd. Ondertussen zijn er ook al nieuwe technologieën om die ontmanteling zo vlot mogelijk te laten verlopen, en onderdelen te hergebruiken.

Bijkomende uitdaging zal ook het leven in het water zijn, ontstaan rond die windmolenparken. Een meerderheid van de partners stelt voor om een windmolenpark helemaal te vervangen, tot de sokkel toe. Effecten op de fauna in zee zal dat nauwelijks hebben is de verwachting, zeker niet op lange termijn.

Pioniers

“Ons land hoort bij de wereldtop op het vlak van offshore wind," zegt minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne. "Nu gaan we binnen een paar jaar de ontmanteling moeten doen van de eerste generatie windmolens op zee. Dat zijn we nu aan het uitzoeken met allerlei instanties en onderzoekers. Want we willen dat ook op een duurzame manier doen. Door hier opnieuw een pionier in te zijn, zorgen we ervoor dat onze bedrijven ook hierin specialisten van wereldniveau zijn.

Aquacultuur

Ondertussen bestuderen partners ook welke richting het uit moet met de aquacultuur in ons land, en of er nog een combinatie mogelijk is van de kweek van verschillende soorten in het Belgisch deel van de Noordzee. Mogelijk is er een link met andere economische activiteiten in de buurt om reststromen van die kweek weg te werken.

In de visie die nu is voorgesteld zijn enkele basisvoorwaarden vastgelegd. Zo moet de kweek onder water gebeuren zonder toevoeging van extra producten, moet het gebied van de kweek in goeie staat zijn en moet alles gebeuren volgens de nu al gangbare voedselveiligheidseisen.

Samenwerking

Aan de uitwerking van de visies werkten meer dan 50 partners en organisaties mee. ”Belanghebbenden met elkaar laten praten levert altijd verrassende inzichten op en dit voor alle partijen rond de tafel," zegt Steven Degraer van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Het is de manier om elkaar te leren kennen, inzichten te delen en samen op zoek te gaan naar een duurzame toekomst voor de zee.”