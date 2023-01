Eerste West-Vlaamse heemkundige beurs in Dadizele

Een heemkundige beurs: dat hadden we nog niet in onze provincie, tot vandaag. De Heemkundige Kring van Dadizele brengt 85 tafels samen vol historische boeken, kaarten, prenten en streekgebonden publicaties.

De belangstelling voor ons verleden groeit nog altijd, maar door corona hebben veel beurzen afgehaakt. Heemkundige boeken verschijnen nog in kleine oplagen en alleen op een heemkundige beurs kun je uitzonderlijk nog een exemplaar op de kop tikken.

De volkstelling van 1815 in Ieper, de geschiedenis van het onderwijs in Oekene, de Brugse beeldende kunstenaars rond de eeuwwisseling, je kunt geen onderwerp over West-Vlaanderen bedenken of iemand heeft er een boek over geschreven. En veel van die boeken liggen hier voor het rapen.

Een ruim aanbod streekgeschiedenis

"Boeken over lokale geschiedenis zijn meestal maar in een heel kleine oplage beschikbaar. En eenmaal die uitgeput zijn, kun je die heel moeilijk op de kop tikken. Maar hier vind een ruim aanbod aan tweedehands en antiquariaat van boeken rond streekgeschiedenis", legt historicus Franky Bostyn uit.

Dadizele verwacht om en bij de 1500 bezoekers op de eerste heemkundige beurs, mensen op zoek naar bidprentjes, oude foto’s, krantenartikelen, kaarten en affiches met enig historisch belang, maar vooral aan voorhistorische prijzen.

Ook jonge mensen geïnteresseerd

"Als je ziet hoeveel mensen hier op afkomen, het is de komende en gaande man. Er zijn ook jongere mensen die interesse tonen. Ik denk niet dat het ten dode opgeschreven is of dat zoiets zal stil vallen. Ik denk dan het vooral aan de andere kant is, dat er mensen zijn die zoiets organiseren. En dat wij daarmee een beetje een leemte opgevuld hebben", zegt Daizy Decoene van heemkundige kring Dadingisila.