Eerste West-Vlaamse ecotunnel ligt in Kortrijk

Maandag gingen de werken in de Preshoekstraat van start om de allereerste ecotunnel in West-Vlaanderen te realiseren. Kortrijk verwezenlijkt zo, in samenwerking met de Agentschappen Wegen en Verkeer (AWV) en Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid, de eerste ecotunnel in onze provincie.