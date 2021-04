Eerste West-Vlaamse aardbeien geproefd en goed bevonden

De warmte van de lentezon laat nog even op zich wachten, maar je kunt de lente toch al proeven in de eerste aardbeien.

Die zijn nu al uitzonderlijk zoet en dat is onder andere te danken aan hommels. West-Vlaanderen is meer en meer een aardbeiprovincie aan het worden. De productie steeg van 200 tot 4000 ton op 20 jaar tijd. "Spaanse aardbeien zien er mooi uit, maar die zijn niet zo lekker", zegt teler Lieven Vanhaeverbeke. "We kunnen niet concurreren met de prijs. Mensen proberen in het begin van het seizoen de goedkope Spaanse, maar daarna wachten ze op de West-Vlaamse. Ze leveren minder kilo's op, maar veel meer smaak. De Spaanse zijn qua smaak geen concurrentie".

Hommels

Zijn planten staan in een gesloten kas en worden bevrucht door een zwerm van 3000 hommels. En geloof het of niet, dat zorgt voor een betere smaak. Hommelkweker Jeroen Van Isacker: "In het voorjaar zijn er nog niet veel vliegende insecten actief in de natuur. In de zomer is dat anders. In een gesloten kas is het in het voorjaar moeilijk om een goede bestuiving te hebben. Daarom zorgen wij daarvoor".