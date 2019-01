Eerste werkdag voor burgemeester Lut Deseyn

Op 14 oktober zorgde zij voor een revolutie in de Scheldegemeente door met ruim 1500 voorkeurstemmen de sjerp binnen te rijven. Niemand kwam ook maar in de buurt van dat aantal. Het leverde haar de bijnaam Tsunami Lut op. Haar partij Gemeentebelangen en het rood-groene Tandem verwezen zo de CD&V naar de oppositie. Voor Avelgem de start van een nieuw tijdperk.

Verantwoordelijkheid

Ook voor Lut Deseyn zelf is het nog wat wennen. "Persoonlijk is er niet zoveel veranderd, maar sinds gisteren voel ik wel een enorme verantwoordelijkheid. Van oud naar nieuw ben ik thuisgebleven en wou ik het rustig aandoen omdat oudejaarsnacht een risiconacht is. Het burgemeesterschap zorgt voor heel wat druk, maar ik ga er alles aan doen om dat goed in te vullen. Ik ben mij daar heel goed van bewust dat de mensen iets verwachten van mij."

Lut Deseyn is trouwens één van de amper 10 vrouwelijke burgemeesters in West-Vlaanderen. De 54 andere zijn allemaal mannen.