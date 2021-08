Eerste weekend We Can Dance

Op het strand van Zeebrugge vond het festival We Can Dance plaats. Bezoekers mogen er zonder mondmasker rondlopen en dansen, op voorwaarde van volledige vaccinatie of een recente negatieve test.

We Can Dance draait al enkele jaren mee in het zomerseizoen. Traditioneel ligt de focus op elektronische dancemuziek en het thema dit jaar is zeer duidelijk: 'To Be Free Again'. Voor de festivalgangers voelt het dan ook als een bevrijding.

Sommigen hebben wel nog een onwennig gevoel, maar het vrij kunnen rondlopen en dansen doet duidelijk deugd. "Fantastisch om nog eens tussen het volk te staan", getuigt Lennert Albers.

Omdat het festival moest inbinden aan capaciteit, zorgde het voor zeven aparte edities de komende weekends. Normaal gezien was er nog een achtste op het einde van augustus, maar die moest de organisatie afzeggen. "Met toegang voor 2500 personen is het ideaal voor bezoekers. Het is iets intiemer, veilig en gewoon tof!".