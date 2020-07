Eerste weekend aanmeldingsplicht voor drukke stranden in Oostende

Dit weekend was er voor het eerst aanmeldingsplicht voor de drie drukste stranden in Oostende. De meeste dagjesmensen hadden vooraf online geregistreerd.

Voor de drie drukste stranden in Oostende was er dit weekend voor het eerst een aanmeldingsplicht. De meeste dagjesmensen hadden vooraf online geregistreerd, aan de trappen of ingangen van de stranden wordt de code gescand.

Per dag zijn op het groot strand, groeistrand en klein strand in totaal 15.000 bezoekers toegelaten. Oostende laat in een persbericht weten dat het systeem goed werkte: voor zaterdagwaren zo'n 10.500 aanmeldingen binnengelopen. 9.300 daarvan hebben zich ook effectief ingecheckt.

Druk op zaterdag

Zaterdag lokte Oostende al veel volk: lange tijd gaf de druktebarometer van de kust 's namiddags gele zones aan op de drie stranden in kwestie. Het groot strand kleurde zelfs even oranje. Politiezone Oostende zet camera's en drones in om een duidelijk beeld te krijgen van de drukte.

Bekijk ook