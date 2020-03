Eerste wachtkamer in de natuur vlakbij AZ Sint-Lucas

Dat is een ingericht deel van de Steenbrugse bosjes met bewegwijzerde wandellussen en talrijke rustbanken waar ziekenhuismedewerkers, patiënten en bezoekers op adem kunnen komen.

Met de passende slogan ‘zorg is onze natuur’ slaan het AZ Sint-Lucas in Brugge en Natuur en Bos de handen in elkaar met een uniek project: de wachtkamer in de natuur. Meerdere onderzoeken tonen de gunstige invloed aan die bossen en bomen hebben op het welzijn en de gezondheid zowel fysiek, als mentaal. Bomen vangen fijn stof en zuiveren de lucht. Regelmatig bosbezoek versterkt het immuunsysteem en verlaagt het risico op astma en andere aandoeningen van de luchtwegen. Ook op mentaal vlak zijn bossen bijzonder weldadig. Wandelingen of activiteiten in het bos zijn gunstig bij aandoeningen als ADHD, depressie en symptomen van burn-out.

Het AZ Sint-Lucas ligt letterlijk aan de rand van de stad en grenst aan de Steenbrugse Bosjes.