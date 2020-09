Eerste voorstelling in Concertgebouw Brugge na half jaar sluiting

In het Concertgebouw van Brugge vond vrijdag voor het eerst sinds de start van de lockdown opnieuw een voorstelling met publiek plaats. Het aantal toeschouwers was door de coronamaatregelen beperkt tot 200.

Met de voorstelling opende het Concertgebouw nieuwe seizoen, dat volledig in het teken van biodiversiteit staat. Het beperkte publiek zat ook op afstand en binnen de eigen bubbel.

Uitbreiding naar 750

De openingsvoorstelling met 200 toeschouwers was meteen uitverkocht. Ondertussen gaf Stad Brugge toelating om het aantal bezoekers voor de grote concertzaal uit te breiden tot 750. Vlaams minister-president Jam Jambon moet die uitbreiding wel nog goedkeuren.

Katrien Van Eeckhoutte, directeur van het Concertgebouw in Brugge, kijkt alvast uit naar die evolutie. “In de concertzaal zouden we zo onze capaciteit kunnen optrekken tot 60%, en in de kamermuziekzaal zelfs tot 70%.” Van Eeckhoutte hoopt tegen eind september het aantal toeschouwers rustig te kunnen beginnen uitbreiden.

Betere tijden

Met de heropening breken er ook voor de 450 medewerkers, freelancers en vrijwilligers die in het Concertgebouw aan de slag zijn, voor het eerst in een half jaar betere tijden aan.

