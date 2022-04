Eerste volwaardige paasvakantie sinds corona lokt 340.000 bezoekers naar Brugge

"We zullen paasmaandag vermoedelijk op 340.000 bezoekers afkloppen", zegt schepen van Toerisme Mieke Hoste. Daarmee is het herstel in de cijfers duidelijk ingezet.

De eerste paasvakantie zonder coronamaatregelen is bijna afgerond en die bracht meteen heel wat meer bezoekers op de been in Brugge. "De afgelopen twee jaar was het internationaal reizigersverkeer naar ons land in de periode van Pasen niet mogelijk. Dit jaar kon het wel weer en dat laat zich merken in de historische binnenstad", aldus de Brugse schepen van Toerisme. Vermoedelijk klopt Brugge na de vakantie af op zo'n 340.000 bezoekers. Dat aantal is 75 procent van het aantal bezoekers tijdens de paasvakantie voor de coronacrisis. "De meerderheid van onze bezoekers zijn nog steeds Belgen, wat atypisch is voor Brugge. Maar ook de buitenlandse bezoekers vinden stilaan opnieuw de weg, vooral uit de buurlanden."

De heropleving van het toerisme blijkt ook een goede zaak voor de hotelsector. Die noteert in de paasvakantie een bezetting van gemiddeld zestig procent. "Een dergelijke bezetting werd de afgelopen maanden niet gehaald. De nog komende vakantieperiodes in de buurlanden in de weken volgend op onze paasvakantie doet vermoeden dat we de maand april met een nog hogere bezetting zullen kunnen afronden", zegt de burgemeester van Brugge, Dirk De fauw