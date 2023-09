Eerste vluchtelingen komen aan in opvangcentrum van Alveringem

In het opvangcentrum van Fedasil in Alveringem zijn de eerste vluchtelingen aangekomen.

Ze vinden er onderdak in het voormalige woonzorgcentrum Clep. Het gebouw deed al eerder dienst als Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers. Die opvang werd in goede banen geleid door het OCMW. Fedasil neemt het beheer van het gebouw nu zelf in handen om er ‘hervestigde’ vluchtelingen op te vangen. Er is plaats voor 115 mensen.

Bij hervestiging worden vluchtelingen overgebracht van het land waar ze bescherming zochten naar een land dat aanvaardt om hen op te nemen als vluchteling. Dit in tegenstelling tot asielzoekers die in België nog hun procedure voor internationale bescherming moeten doorlopen. De hervestigde vluchtelingen verblijven slechts enkele maanden in het opvangcentrum van Alveringem.

Het centrum zal 115 vluchtelingen opvangen en het team van Fedasil in Alveringem telt 27 personen. Ze zullen 24/24u in ploegensysteem werken om de bewoners te begeleiden. Het centrum kan ook rekenen op de steun van een ervaren team van medewerkers van Fedasil in Poelkapelle.