Eerste Vlaamse waterdoorlaatbare weg in Sijsele

Bij zo’n dergelijke weg dringt het regenwater sneller in de ondergrond waardoor de natuur er optimaal van kan genieten. In buurlanden als Nederland en Duitsland zijn waterbalansstraten al veel meer ingeburgerd, maar bij ons is het dus een primeur.

Ingenieur Philippe Vermeulen: "Het concept heeft tijd nodig om in te burgeren. Maar dit is de toekomst. Dit is de manier dat we infrastructuur moeten ontwikkelen en nadenken over het klimaatbestendig en de impact op waterbalans, op tijd en kosten."

De elektriciteitskabels onder de grond zijn aan vernieuwing toe. En er komt tegelijkertijd ook een nieuwe, gescheiden riolering. Zowel de fundering als het wegdek moeten aangepakt worden en dat biedt een unieke kans.