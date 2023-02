Eerste Vlaams Fruitstickerbos in Zillebeke

In Passendaleveld in Zillebeke bij Ieper planten 450 leerlingen vandaag 3.000 bomen. Het gevolg van een campagne van afvalintercommunale IVVO in de Westhoek rond het juist sorteren van fruitstickers.

Leerlingen moesten die verzamelen, en per volle spaarkaart planten ze dan een boom in wat het nieuwe Fruitstickerbos moet worden.

450 kinderen uit twintig scholen uit de regio hebben bomen geplant, in de mist in Passendaleveld. De leerlingen hebben stickers verzameld die op een stuk fruit kleven. Die horen bij het restafval en niet in de GFT-container.

Per volle spaarkaart van 24 stickers plant IVVO in samenwerking met Ieper en het Agentschap Natuur en Bos een boom.

(lees verder onder de foto)

"We hadden nooit gedacht dat we zo een massale respons gingen hebben. Uiteindelijk hebben we 2965 spaarkaarten binnengekregen en dat wil zeggen dat 71.000 fruitstickers uit onze compost hebben kunnen halen", zegt schepen Valentijn Despeghel van intercommunale IVVO.

Als je de sticker niet van het fruit haalt, en die komt in het groenten, fruit en tuinafval, dan is dat heel moeilijk om die uit het compost te halen. Daar vraagt deze actie dus aandacht voor.

En zo komt het eerste fruitstickerbos van Vlaanderen tot stand. Het zorgt voor drie ton CO2 reductie per jaar.