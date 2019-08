Eerste verkeersborden Zeppe & Zikki in Handzame

De borden staan aan VBS De Tweesprong in de Kronevoordestraat in Handzame. "Straks schiet het nieuwe schooljaar weer keihard uit de startblokken", zegt de gemeente Kortemark. "Op maandag 2 september trekken de kinderen en de tieners opnieuw massaal naar de klas. Dat betekent traditioneel een plots toenemende drukte aan de schoolpoort. Extra voorzichtigheid en aangepaste snelheid zijn in schoolomgevingen, zeker bij het begin en het einde van de schooldag, van het grootste belang."

"Die boodschap willen ook Zeppe & Zikki overal in Vlaanderen uitdragen. Zeppe & Zikki zijn de bekendste verkeershelden in Vlaanderen. Ze hebben niet alleen hun eigen programma bij VTM Kids, maar zijn ook de boegbeelden voor nationale verkeersveiligheidscampagnes. Op een laagdrempelige en humoristische manier leren ze kinderen hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven: thuis, op school en onderweg. Daarvoor is er nu ook een reeks nieuwe, sensibiliserende verkeersborden ontwikkeld."