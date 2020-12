Eerste vaccins woensdag voorzien in onze zorgcentra

In overleg met de sector en ziekenhuizen die instaan voor de ontdooiing van de vaccins, heeft Zorg en Gezondheid een eerste planning opgesteld voor de verdere verdeling van COVID-19-vaccinaties in de Vlaamse woonzorgcentra.

De eerste week gebeurt dat aan een tempo van ongeveer één woonzorgcentrum per dag per ziekenhuis, vanaf 11 januari wordt het tempo opgedreven. Tegen 10 januari zullen 42 Vlaamse woonzorgcentra hun bewoners gevaccineerd hebben.

West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen zullen de bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Jozef als eersten een vaccinprik krijgen op woensdag 6 januari. Dezelfde dag gebeurt dat ook voor de bewoners van De Zonnewende in Meulebeke. De dagen nadien volgen er andere woonzorgcentra. Onder andere in Torhout, Oostende, Ieper en Wevelgem.