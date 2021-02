Dat meldt het Gevangeniswezen.

In de afdeling van de gevangenis van Brugge worden gedetineerden verzorgd die door de longziekte zijn getroffen.

In de ouderensectie van de gevangenis van Merksplas worden bejaarde gedetineerden verzorgd. Daar komt een inhaalbeweging tegenover de woonzorgcentra. Het gaat om de eerste vaccins die zullen worden toegediend in de gevangenissen. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend.