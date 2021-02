Eerste vaccinaties in VAXPO

Vandaag is het officiële startschot gegeven voor de vaccinatiecampagne in VAXPO (Kortrijk Xpo). 300 zorgprofessionals uit Kortrijk, Harelbeke en Kuurne en een deel van de medewerkers van VAXPO krijgen er deze week hun eerste vaccin.

Volgende week komen de volgende 400 aan de beurt. Ook de nieuwe website vaxpo.be staat online en het callcenter is geopend.

Na de dry-run op 10 februari waarbij het volledige parcours 'droog' getest werd, start deze week de zogenaamde 'wet-run'. Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt telkens 1 vaccinatielijn opengesteld waarbij in totaal 300 vaccins worden gezet. Van alle zorgprofessionals die werden uitgenodigd heeft bijna 80% hun afspraak bevestigd of geannuleerd wegens al gevaccineerd. Ook een deel van de medewerkers die aan de slag gaan in VAXPO krijgen een eerste vaccin.

Volgende week opent VAXPO de deuren op 2 en 3 maart voor de volgende 400 dosissen. Dan gaan er 2 lijnen open. Alle uitnodigingen hiervoor zijn al de deur uit.