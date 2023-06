Eerste try-out van uitverkochte Nocturnes in Ieper

'Ieper en de Britten'

Met de Brexit en het terugvallen van het Brits bezoek aan de stad en de streek in het achterhoofd koos de organisatie dit thema voor de nieuwe editie van hun theaterwandeling. Ze willen de relatie van de stad met de buren van overzee in de loop van de geschiedenis uitdiepen en in beeld brengen. Uiteraard komen thema's als de Eerste Wereldoorlog, de Britse begraafplaatsen van de Commonwealth War Graves Commission en de Menenpoort aan bod. Maar er is meer: de godsdienstproblematiek, het Beleg van Ieper tijdens de middeleeuwen en de diverse links tussen Ieper en Engeland, ...

Uitverkocht

Wie graag de wandeling wil maken is eraan voor de moeite. Alle tickets zijn al reeds de deur uit. Je kan wel je naam op de wachtlijst plaatsen op de website.