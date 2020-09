Eerste thuiszege voor Club Brugge

Club Brugge sloot de voetbalavond zaterdag af met een 4-1 zege tegen Waasland-Beveren. Het was de eerste thuiswedstrijd met publiek voor blauw-zwart, en die was meteen ook goed voor de eerste thuiszege van het seizoen. ...

Twee keer Vanaken

Club begon het best aan de wedstrijd, maar had toch hulp van de bezoekers nodig voor de openingstreffer. Khammas tikte Dennis aan in de zestien en ref Lambrechts legde de bal op de stip. Vanaken klaarde de klus en het stond 1-0.

Waasland-Beveren bezit duidelijk minder kwaliteit dan de landskampioen, maar speelde wel met het mes tussen de tanden en dat resulteerde op het halfuur in de gelijkmaker van topschutter Heymans, die al zijn vierde van het seizoen scoorde. De VAR werd nog even geconsulteerd in verband met een vermeende voorgaande fout op Mata, maar het doelpunt bleef staan.

De thuisploeg moest nu weer reageren en deed dat vijf minuten voor rust via Vanaken. De Gouden Schoen knikte een hoekschop van Vormer voorbij Jackers, 2-1.

Voor het eerst Krmencik

Na rust was het na vijf minuten spelen al opnieuw raak. Okereke liep een voorzet van Sobol simpel tegen de touwen, 3-1. Nadien liet de kampioen de teugels vieren. Waasland-Beveren dreigde met een schot van Koita, maar een aansluitingstreffer bleef uit. In de slotfase scoorde invaller Krmencik nog zijn eerste officiële treffer voor CLUB. Eindstand: 4-1.