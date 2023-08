Eerste studenten schrijven zich in aan de Kulak

Merel Soetaert uit Deerlijk is de eerste student die zich ingeschreven heeft. "Omdat Kulak voor mij de overstap minder lastig en groot maakt. Ik woon in Deerlijk. De afstand is niet zo ver. Het is ook wel leuk om dicht bij huis te zijn. En ook, op de opendeurdag kreeg ik de indruk dat het een heel gezellige universiteit is met heel goede begeleiding.

(lees verder onder de foto)

Samen met Merel starten in september zo’n 1500 studenten hun opleiding in Kulak. En er zijn dit academiejaar nogal wat vernieuwingen. Piet Desmet, rector KULAK: "De opleiding geneeskunde hebben we helemaal hervormd, volledig volgens het model van Leuven, aangepast met een Kulak begeleidingsmodel. De opleiding informatica is omgevormd naar Artificial Intelligence. De opleiding taal- en letterkunde, daar hebben we nu multimedia bij, ook film en documentaire. En in de toegepast taalkunde hebben we economie toegevoegd."

In levenslang leren is er ook de nieuwe master na master Mechatronica, smart operations en maintenance.