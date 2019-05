Eerste stopcontact op zee succesvol geïnstalleerd

Ook burgemeester Tommelein (Oostende) en De Fauw (Brugge) waren aanwezig op het bezoek. Het topside werd in de maand april succesvol geïnstalleerd op de funderingsvoet op de Noordzee. Daarnaast werd een eerste van twee kabels a an land gebracht in Zeebrugge. Het MOG is zo bijna klaar om vanaf september haar essentiële rol op te nemen in de verdere ontwikkeling van de hernieuwbare energie op zee.

Het stopcontact situeert zich op 40km van de Belgische kust en laat toe dat de windparken de geproduceerde elektriciteit maximaal aan land kan brengen. In totaal gaat het om 130 km aan 220kV - kabels. Deze kabels vertrekken op het platform op zee en komen ondergronds aan op het strand van Zeebrugge.

De eerste van twee kabels werd in de eerste weken van mei succesvol aan land gebracht. Hier worden de kabels verbonden met de reeds bestaande ondergrondse kabels op land richting het hoogspanningsstation van Stevin in Zeebrugge. De tweede kabel wordt later deze maand aan land verwacht. Ook op zee zijn de werken volop bezig om de kabels aan te sluiten op het platform. Een technisch huzarenstukje.

Het MOG is belangrijk om de hernieuwbare energie van de wind parken veilig en efficiënt aan land te brengen. Het project zorgt ervoor dat er 40 km aan kabel kan bespaard worden en zorgt daarenboven voor meer bevoorradingszekerheid: als een van de offshore kabels uitvalt of defect is, kunnen de windparken hun energie toch blijven injecteren op het Belgische net