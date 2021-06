Eerste steenlegging van nieuwbouw de branding in Kortrijk

In Kortrijk is nu officieel de eerste steen gelegd van de nieuwe zorgcampus van de branding. Dat gebeurde in aanwezigheid van Vlaams welzijnsminister Beke.

Die ligt langs de Heirweg. De zorgcampus zal een thuis worden voor 85 mensen met een intensieve zorgvraag. Zoals mensen met een zware verstandelijke en fysieke beperking, maar ook senioren met een verstandelijke beperking die intensieve ondersteuning nodig hebben.

Ontspanning en activering

Naast de nieuwe en aangepaste wooninfrastructuur, zal er ook voldoende ruimte zijn voor ontspanning, activering en wellness in het gebouw. De bouw van de nieuwe zorgcampus, die eind april van start is gegaan, gebeurt in twee fases. Als de eerste helft klaar is verhuizen de cliënten van hun oude stek naar de nieuwbouw en wordt het oude gebouw afgebroken. Daarna start de bouw van de tweede fase.

De branding maakt deel uit van de groep WAAK en biedt in de regio Zuid-West-Vlaanderen woon-, dag- en individuele ondersteuning aan meer dan 400 volwassenen met beperking. De branding heeft ook een groot aantal woonhuizen voor mensen met een beperking. Van individuele studio’s, kleinschalige groepswoning tot woning aangepast aan personen met diep verstandelijke en/of fysieke beperkingen.