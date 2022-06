Eerste steen voor nieuwe stadhuis van Roeselare

Het startschot voor de bouw en renovatie van het nieuwe stadhuis van Roeselare is officieel een feit. Samen met buurtbewoners en juryleden metsten het college van burgemeester en schepenen en het ontwerpteam en aannemer de symbolische eerste steen.

Een heel bijzondere eerstesteenlegging, met stenen van het oorspronkelijke middeleeuwse belfort op de Grote Markt. “We leggen zo de link tussen de rijke geschiedenis van onze stad en ons stadhuis en luiden tegelijk samen met de buurt een nieuw tijdperk in. We zijn klaar om de komende twee jaar te bouwen aan een nieuwe baken voor de burgers in Roeselare”, zegt schepen van stadsontwikkeling Nathalie Muylle.

Het duurzame nieuwe gebouw zal naadloos aansluiten bij het 18e-eeuwse stadhuisgebouw op de Grote Markt, het belfort (UNESCO-werelderfgoed) en de omliggende erfgoedpanden.

Nu de sloopwerken, uitgevoerd door Stadsbader, grotendeels voorbij zijn, staat een nieuwe partner klaar om verder te werken aan het nieuwe stadhuis. Stad Roeselare gunde de opdracht voor de bouw- en renovatiewerken aan Algemene Bouwwerken Maes. Een firma die eerder al projecten zoals het nieuwe zwembad in Roeselare, de Aalsterse bibliotheek Utopia, de Nieuwe Dokken in Gent en de K-Tower in Kortrijk realiseerde.

In het najaar van 2022 zal je het gebouw zien oprijzen wanneer ook de bovenbouw begint. Midden 2023 moet de ruwbouw af zijn en krijgt de Roeselarenaar ook een unieke blik achter de schermen op Openwervendag. In 2023 volgt ook de aansluiting op het warmtenet. Daarna werkt de aannemer het interieur volledig af en start de omgevingsaanleg.