Eerste steen van nieuw onderzoekscentrum voor toptechnologie

In Kortrijk is de symbolische eerste steen gelegd van een nieuw centrum voor toptechnologisch onderzoek. Vanaf volgend najaar testen ze daar nieuwe technologieën en productiewerkwijzen uit. Vlaanderen steunt nog eens met elf miljoen euro.

Ondernemingen zullen in het nieuwe onderzoekscentrum kunnen onderzoeken hoe ze op een laagdrempelige manier optimaal kunnen investeren in hun eigen productieomgeving voor de toekomst. Want klanten vragen steeds meer producten op maat, snel geleverd en zonder kosten. “Een stapje voor blijven als onderneming is daarom bijna noodzaak,” zegt Urbain Vandeurzen van Flanders Make. Dat helpt bedrijven om vlot om te schakelen naar ‘slimme, digitale fabrieken voor de toekomst.’

Grootste Co-creatiecentrum

De nieuwe vestiging in Kortrijk zal klaar zijn in september volgend jaar. Flanders Make is eigenaar van de grond en zal het gebouw 27 jaar via een erfpachtformule huren. Het wordt, met een omvang van 6000 m², meteen het grootste co-creatiecentrum van Flanders Make, dat ook vestigingen in Leuven, Lommel en Sint-Truiden heeft en core labo’s bij alle Vlaamse universiteiten.

11 miljoen euro Vlaamse steun

Bij de eerstesteenlegging vanmiddag had Vlaams minister van Economie en Innovatie nog goed nieuws: ze maakt elf miljoen euro extra vrij voor Flanders Make. "De helft van de West-Vlaamse bedrijven heeft er de voorbije periode voor gekozen om nieuwe producten te maken en een derde zocht nieuwe afzetmarkten," zegt Crevits. "Flanders Make staat klaar om ruim 11.000 bedrijven en honderdduizenden werknemers bij te staan in de vernieuwingsprocessen. "De middelen zijn bedoeld voor een nieuw project om de digitalisering en automatisering in onze maakbedrijven verder te versterken.”