Eerste schepen Middelkerke voor langere tijd out na ongeval

In de nacht van maandag 24 op dinsdag 25 oktober liep schepen Tom Dedecker meerdere verwondingen op na een ongeval in zijn woning. Hij werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar verblijft hij momenteel nog steeds onder verhoogd toezicht. Het gemeentebestuur kan bevestigen dat de toestand van Tom Dedecker stabiel is.

De kans is groot dat Tom al zijn energie en focus op zijn herstel zal moeten leggen, waardoor hij waarschijnlijk voor langere tijd zijn schepenambt en andere professionele taken niet zal kunnen uitoefenen. Burgemeester neemt bevoegdheden over Schepen Tom Dedecker is bevoegd voor toerisme, evenementen, financiën en communicatie. Burgemeester Jean-Marie Dedecker neemt al die bevoegdheden tijdens Toms afwezigheid over.