Eerste resultaten Brugse Klimaatplan beter dan verwacht

Op tien jaar tijd is de CO2-uitstoot al gedaald met 17 procent. Maar elk jaar moet daar nog eens 3 procent van af. Qua windenergie scoort Brugge goed. Maar de stad staat voor een inhaalbeweging als het gaat om zonne-energie en het fossielvrij verwarmen van gebouwen.

Tussen 2010 en 2020 is de CO2-uitstoot in Brugge gedaald van 645 naar 537 kiloton. Een flinke zet richting de klimaatdoelstellingen van 2030.

Brugge hinkt wel achterop als het gaat over zonne-energie. Strenge regels voor het installeren van panelen in de historische binnenstad liggen hier aan de oorzaak. Ook fossielvrij verwarmen, met een warmtepomp of zonneboiler, staat nog in de kinderschoenen. De twee technieken halen samen amper 1%, ten nadele van aardgas, stookolie en hout.

Brugge wil meer gebouwen en huizen aansluiten op het warmtenet van IVBO. Ook de bewustwording onder de inwoners staat nog niet op punt.

Nu telt Brugge zo’n 200 publieke elektrische laadpalen voor auto’s. Tegen 2030 moeten dat er tien keer zoveel zijn. Vanaf volgende zomer zullen in de binnenstad ook alleen nog maar elektrische bussen rijden.