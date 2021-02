Eerste prikken in Waregem Expo

Zo goed als alle vaccinatiecentra zijn gestart met de inspuitingen, ook in Waregem Expo. 70 zorgverleners krijgen vandaag hun eerste prik met het Astra Zeneca-vaccin. In Waregem Expo komen straks alle inwoners van Waregem, Wielsbeke, Anzegem en Deerlijk hun spuitje halen.

Voor de deuren in Waregem open gaan, komen de 4 burgemeesters nog even poolshoogte nemen van de inrichting. En de vrijwilligers krijgen nog de laatste instructies. Waregem krijgt 500 vaccins om van start te gaan en opent voorlopig 1 van de 6 vaccinatielijnen.

Maar op volle capaciteit zullen hier 1200 mensen per dag gevaccineerd worden. Daarmee zijn we op het punt gekomen dat zo goed als alle 21 West-Vlaamse vaccinatiecentra operationeel zijn. Vanmorgen was er even ongerustheid over de vergoedingen voor vrijwilligers en verpleegkundigen. Is de financiering van de vaccinatiecentra wel ontoereikend om alle kosten voor de volgende zes maanden te betalen?

Bruno De Backer, coördinator vaccinatiecentrum Waregem: 'Het wordt in ieder geval een mooie uitdaging. We hebben een subsidiebedrag van Vlaanderen toegezegd gekregen van 700.000 euro. En met die middelen moeten wij proberen het hele vaccinatiecentrum te runnen. Vlaanderen gaat inderdaad uit van een forfait en dat zijn bedragen als forfait die je met de 4 gemeenten samen, dus Anzegem, Deerlijk, Wielsbeke en Waregem samen moet gaan runnen en zo opvolgen.'

Ook in Oostkamp zijn ze begonnen

In het vaccinatiecentrum in De Valkaart in Oostkamp kregen om en bij de 250 zorgverstrekkers uit Oostkamp en Beernem hun eerste vaccin. Alles verliep vlot en zowat iedereen die gecontacteerd werd, was op het appel.