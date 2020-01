Eerste patiënten behandeld in nieuwe campus AZ Delta

In de nieuwe megacampus van het AZ Delta in Rumbeke zijn ze deze week al gestart met de eerste medische behandelingen. De dienst radiotherapie ontving de eerste patiënten. Na de apotheek en het labo is het de derde dienst die verhuisde naar de nieuwbouw. Het labo is wel nog niet volledig geïnstalleerd. Door een waterlek liep de verhuizing vertraging op.

De officiële opening gaat door op vrijdag 13 maart. Een dag later krijgen alle medewerkers de kans om de nieuwbouw te verkennen. En op zondag 15 maart is het de beurt aan het publiek. De grote verhuizing van alle patiënten van de campus Wilgenstraat en campus Brugsesteenweg is voorzien voor 14 april. Dat zal ongeveer twee tot drie weken in beslag nemen. Het prijskaartje van de nieuwe campus bedraagt 425 miljoen euro.