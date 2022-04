Eerste open training van Club Brugge lokt 3.500 blauw-zwartfans: "Het is een waar familiegebeuren"

Na twee jaar hebben de supporters van Club Brugge eindelijk nog eens een training kunnen meevolgen van hun helden. De honger was blijkbaar groot, want ze waren met zowat 3.500 in het Jan Breydel.

Voor het eerst in twee jaar is er weer een open training bij Club Brugge. Zo'n 3.500 clubfanaten verzamelen zich in de tribunes van hun blauw-zwart. Voor veel fans is het weer een waar familiegebeuren om met iedereen samen te supporteren. "Wij zijn speciaal van de Kempen afgezakt om de training mee te volgen. Die twee uur in de auto hebben we er zeker voor over", klinkt het.

"We geloven in de landstitel"

Ook heel wat kinderen zitten te wachten om hun idolen aan het werk te zien. Een ideale activiteit tijdens de paasvakantie. En zij weten al heel goed wie hun favoriet is: "Charles De Ketelaere natuurlijk. Hij is een echte teamplayer."

Club Brugge begint de Champions Play-offs op 24 april tegen Antwerp. Hoe groot de achterstand op Brusselse leider Union precies is, moeten ze nog beslissen. Maar de supporters geloven alvast in de titel.

Bekijk hier al een sneak peak van de training