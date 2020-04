Eerste ooievaarsjongen van 2020 geboren in Zwin Natuur Park

In het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist zijn maandag de eerste ooievaarsjongen van het jaar geboren. Dat meldt de provincie West-Vlaanderen. Het park verwacht de komende weken nog meer geboortes.

De jongen zijn zo’n 12cm groot en wegen ongeveer 70 gram. Ze zijn amper te zien, want ze worden voortdurend beschermd door de ouders. Binnen een tweetal maanden zullen ze uitgegroeid zijn tot volwaardige jonge ooievaars. Nu zijn er drie jongen, maar daar zullen er zo goed als zeker nog bijkomen, want dit jaar zijn er twaalf ooievaarsnesten bezet in het Zwin Natuur Park.