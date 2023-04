Eerste ooievaarsjong geboren in Zwin Natuur Park

Vanmorgen is het eerste ooievaarsjong van 2023 geboren in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. De jonge ooievaar is zo’n twaalf centimeter groot en weegt ongeveer 70 gram.

De geboorte vond plaats op een van de nesten aan de ooievaarstoren in het park. Aan de hand van de nieuwe camera aan de ooievaarstoren, kan je het nest via livestream bekijken op de website of het YouTube-kanaal van het Zwin Natuur Park. De komende dagen zullen nog meer jongen geboren worden en dat viert het park op 20 en 21 mei met een heus geboortefeest.

Cruciale eerste weken

Het broedsucces hangt af van het weer: koud en nat weer in de eerste levensweken kan fataal zijn. Daarnaast speelt ook de voeding een belangrijke rol. Als de ouders voldoende voedsel vinden, kunnen alle jongen overleven en opgroeien. Binnen een tweetal maanden zijn de jongen uitgegroeid tot volwaardige jonge ooievaars. De voorbije jaren vlogen in het Zwin Natuur Park 12 tot 22 jonge ooievaars per jaar uit. Vanaf begin augustus trekken ze naar het zuiden.

Geboortefeest ooievaars

Het Zwin Natuur Park nodigt groot en klein uit op het geboortefeest van de ooievaartjes, dat zaterdag 20 en zondag 21 mei plaatsvindt. Op dat moment zijn de ooievaartjes reeds goed zichtbaar op de nesten. Op de ooievaarstoren in het park kan de bezoeker heel dicht tot bij enkele van de bezette ooievaarsnesten komen, zonder ze te storen.